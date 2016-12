Was gibt's Neues, Resi?

journalist: Wenn man über Bots spricht, zucken viele erst mal zusammen. Warum eigentlich? Gibt es gute Bots und böse Bots?

Martin Hoffmann: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass viele Leute gar keine Vorstellung davon haben, was Bots eigentlich sind. Wenn über Bots berichtet wird, dann meist in einem negativen Kontext wie zuletzt über Tay, dem Chatbot von Microsoft, der zu einer antisemitischen Beleidigungsmaschine mutiert ist. So etwas führt natürlich dazu, dass viele Menschen denken, Bots sind böse Wesen.

Aber Resi ist ein guter Bot?

Natürlich. Resi ist ein sympathischer und offener Bot mit guten Manieren. So etwas wie bei Microsoft würde uns nicht passieren.

Resi funktioniert wie ein Messenger, der Nachrichten in Gesprächsform ausspuckt. Bei Ihrer Zielgruppe, 15- bis 25-Jährige, sind Messenger sehr beliebt. Aber sind sie deshalb auch die passende Darreichungsform für Journalismus?

Ich glaube, dass sich Menschen Informationen besser merken, wenn sie in einem Gesprächsformat statt in einem Fließtext dargeboten werden. Deshalb haben wir uns für die Dialogform entschieden. Und in dem Format stecken noch viel mehr Möglichkeiten: Man kann mit Bildern, Sprache, Videos arbeiten. Hier eröffnet sich eine ganz neue Form des journalistischen Storytellings.

Anfangs findet man diese Dialogform vielleicht ganz nett, aber fürchten Sie nicht, dass sich das schnell abnutzt?

Das glauben wir nicht. Wir verstehen uns ja auch nicht als ein Medium, das mit dem Zeit-Dossier in Konkurrenz treten will. Dafür ist das Format nicht geeignet. Deshalb versuchen wir auch, viel mit Links zu arbeiten, so dass Leute dann zu der Primärquelle kommen, wenn sie mehr lesen wollen. Die ersten Zahlen zeigen uns, dass viele Leute zu treuen Nutzern werden, nachdem sie die App zwei-, dreimal geöffnet haben.

Resi gibt es seit ein paar Wochen im App-Store. Was sind die ersten Erfahrungen?

Vieles steht und fällt mit der Themenauswahl. Wir versuchen sehr darauf zu achten, dass die Mischung stimmt. Nicht nur softe Themen und Unterhaltung, sondern wir wollen bewusst versuchen, auch harte Brocken anzupacken. Wir berichten auch über den Putsch in der Türkei und die Lage in Russland.

Anfangs dominierten Olympia-Themen. Funktioniert Sport besonders gut?

Olympia war ein schwieriges Thema. Die Leute, die sich für Olympia interessieren, können gar nicht genug davon bekommen. Andere sind sehr schnell davon genervt. Unsere App ist im Moment noch nicht so weit, dass wir sagen können: Leute, die sich nicht für Olympia interessieren, bekommen diese Meldungen gar nicht ausgespielt. Das wird aber demnächst möglich sein. Außerdem kann man bestimmte Themenfelder auswählen, über die man auf jeden Fall informiert werden möchte.

Letztlich landen bei Resi nur sehr wenige Themen in der App oder werden als Push-Meldung ausgespielt. Was sind Ihre Kriterien bei der Nachrichtenauswahl?

Wir wollen ganz bewusst nicht in Konkurrenz treten mit den großen Verlagen. Technisch wäre das ohnehin nicht machbar, aber es wäre auch nicht sinnvoll. Wir müssen eine starke Auswahl treffen, um ein Gefühl der Abgeschlossenheit herzustellen. Deshalb kommt man in der App auch irgendwann an ein Ende. Dann sagt Resi: So, ich habe jetzt nichts Neues mehr für dich, komm doch später noch mal wieder. Keine andere Nachrichtenwebsite könnte sich das erlauben. Die Leute sollen bei Resi das Gefühl haben, aus dieser überhitzten Nachrichtenwelt rauskommen. Trotzdem bekommt man die Themen, über die am nächsten Tag alle reden.

Wie verhindern Sie, dass Sie Ihre Zielgruppe genau mit den Themen versorgen, die sie über ihren Social-Stream, bei Facebook, Snapchat oder Instagram sowieso mitbekommt?

Ich glaube, es ist eher eine Frage, wie die Themen aufbereitet werden. Und da bewegen wir uns eher in Konkurrenz zu den Jugendportalen wie Bento, Buzzfeed oder Byou. Perspektivisch glauben wir, davon profitieren zu können, dass Social Media gerade ein bisschen an Bedeutung verliert. Kommunikation wird sich wieder stärker ins Private verlagern, in Messaging-Apps, in geschlossene Gruppen. In diesem Feld des Conversational Journalism wollten wir künftig noch mehr Themen besetzen und Methoden entwickeln. Da ist Resi erst der Anfang.

So wahnsinnig Conversational ist die App bislang noch nicht. Es gibt zwar diese Chat-Anmutung, aber in Wirklichkeit sind das ja nur Pseudogespräche. Kann man Resi auch irgendwann mal echte Fragen stellen?

Anders als viele amerikanische Tech-Konzerne glaube ich nicht daran, dass es auf absehbare Zeit so etwas wie eine künstliche Intelligenz geben wird. Bislang sind alle künstlichen Intelligenzen relativ dumm. Wenn es um eine Flugbuchung oder eine Pizzabestellung geht, mag das noch funktionieren. Die Fragen zu so einem Thema sind überschaubar, die kann man einem Algorithmus beibringen. Im Journalismus sieht das ein bisschen anders aus. Journalismus ist viel komplexer. Deshalb bin ich überzeugt, dass es noch lange Zeit nichts Besseres geben wird als eine redaktionelle Kuratierung. Das kann kein Bot.

Wie wichtig sind Journalisten für Resi?

Extrem wichtig. Nicht als Zielgruppe, sondern für die Auswahl und Tonalität unserer Nachrichten. Das soll unser Alleinstellungsmerkmal werden. Die Darstellungsform ist letztlich kopierbar, der Ton aber nicht. Die Kunst wird es sein, dem Ganzen auf dem wenigen Platz, den man hat, eine Seele zu geben.

Haben Sie den richtigen Ton schon gefunden?

Wir experimentieren noch. Man darf sich auf der einen Seite nicht anbiedern, zu jung und zu hip wirken, sonst wird es schnell albern. Auf der anderen Seite darf es auch nicht nur um die trockenen Informationen gehen. Schon in meinem früheren Job als Social-Media-Redakteur habe ich gemerkt, wie wichtig und schwierig es ist, pointiert zu antworten und den richtigen Ton zu treffen. Jetzt haben wir es nicht mehr mit Trollen zu tun, sondern mit Menschen, die sich wirklich für ein Thema interessieren. Das macht mehr Spaß.

Wird die Frequenz der Meldungen noch höher?

Ein bisschen mehr könnte es noch sein. Perspektivisch wird es aber eher so sein, dass sich nicht unbedingt die Anzahl der Nachrichten in der App erhöhen wird, sondern dass wir die Auswahl vergrößern. Aber wir können uns gut vorstellen, dass Resi noch Geschwister bekommt. Warum sollten wir nicht mit dem Kicker einen Harald-Bot entwickeln, der die neusten Fußball-Meldungen bringt. Oder die Gala macht Promi-News und Radio Bremen berichtet aus seiner Stadt. Dann kann sich der Nutzer verschiedene Gesprächspartner aussuchen.

Die theoretische Zielgruppe von Resi und ihren künftigen Geschwistern ist gigantisch groß. Aber wie erfahren die 15- bis 25-Jährigen tatsächlich von Resi?

Im Moment geht das über Mund-zu-Mund-Propaganda, wir setzen auf ein organisches Wachstum. Im Mittelpunkt steht derzeit, ein Produkt hinzubekommen, das die Leute mögen, und zu dem man gerne wiederkommt. Eine große Werbekampagne hätte noch keinen Sinn.

Wer finanziert Resi?

Im Moment wir selbst. Wir denken, dass wir gegenüber künftigen Investoren in einer besseren Verhandlungsposition sind, wenn wir schon ein funktionierendes Produkt vorzeigen können. Aber die Investorensuche beginnt jetzt.

Sie kommen von einem Verlag, der viel Geld in Start-ups investiert. Warum haben Sie Resi nicht mit Springer gemacht?

Es war zwar eine bewusste Entscheidung, das nicht mit Springer zu machen. Aber ich würde nicht sagen, dass die Tür auf alle Ewigkeit zu ist. Mir ging es darum, selber Erfahrungen zu sammeln. Gerade in dieser Gründungsphase. Das wäre mit Springer schwierig gewesen. Für mich ist das eine Geschichte der persönlichen Weiterentwicklung.

Und wenn Sie in einem halben Jahr auf einem kleinen Schuldenberg sitzen?

Klar, diese Angst ist immer da, das schwebt über so einem Projekt. Aber selbst wenn das krachend scheitert, wovon ich nicht ausgehe, glaube ich, dass man als Journalist mit Gründungserfahrung irgendwo einen neuen Job bekommt. Um mich selbst mache ich mir da nicht so viele Sorgen.

Wenn Facebook oder Apple wollten, könnten sie ein Projekt wie Resi auch selbst machen, oder?

Das könnte man eigentlich über jedes Produkt da draußen sagen. Apple könnte selbstfahrende Autos bauen oder in die Chemieindustrie einsteigen. Genug Geld haben sie. Vielleicht sehen sie bei Resi, dass das eben nicht zu ihrer Kernkompetenz gehört. Auch wenn Apple und Facebook gerne Medieninhalte verbreiten, sie sind eben doch keine Journalisten.

Messenger-Journalisten ...

Ich bin überzeugt davon, dass künftig Journalisten sehr gefragt sein werden, die die Fähigkeit haben, auf kleinem Raum pointiert Sachverhalte zu erklären. Das wird eines der Berufsbilder der nächsten Jahre sein. So wie es jetzt Social-Media-Redakteure gibt, wird es Redakteure geben, die sich um Messaging-Apps kümmern.

Welche Redaktionen sind Vorbilder in Sachen Chatbots?

Ich hab bislang relativ wenig gesehen, was mich überzeugt hat. Da gibt es etwa den Bild-Transferticker, CNN experimentiert viel. Zu den Nominierungsparteitagen in den USA gab es einen Bot von Buzzfeed, der auf einem Ansatz für User-Generated-Content basierte. Leider ist die Mentalität bei vielen Medienhäusern bislang noch die, Messenger lediglich als Distributionskanal zu nutzen. Das ist ziemlich dumm. Für alle Plattformen gibt es inzwischen plattformgerechte Inhalte. Jetzt entsteht mit Messaging wieder eine neue Plattform – und alle machen schon wieder die gleichen Fehler.

Brauchen alle Verlage künftig eine Messaging-Strategie?

Ja.