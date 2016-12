Floskel des Monats

März 2016

Obwohl die Wahlschlappe meist verheerend in einem Wahlkrimi daherkommt – zum journalistischen Paukenschlag reicht diese Floskel nicht aus. Wir finden, dass die Wahlschlappe als Synonym für ein vermeintliches Wahldebakel in Nachrichtenmeldungen wegen ihrer wertenden Prägung ungeeignet ist – egal ob in Texten zur Schweizer Volksabstimmung in Sachen Durchsetzungsinitiative oder nach dem Einzug der selbst ernannten Alternative für Deutschland in drei Landtage.

Floskel: "Merkel hält trotz CDU-Wahlschlappe an Flüchtlingskurs fest."

Besser: "Merkel will Flüchtlingspolitik trotz Stimmenverlust beibehalten."