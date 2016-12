#vergessen Homeschooling in Deutschland

Eltern, die ihre Kinder zu Hause zu unterrichten, handeln in Deutschland gesetzeswidrig. Dabei müsste das gar nicht sein – ein Thema, das Redaktionen bislang weitgehend übersehen haben. Vielleicht ein Thema für Sie oder Ihre Redaktion? Dann greifen Sie zu!

Eltern, die ihre Kinder zu Hause zu unterrichten, handeln in Deutschland gesetzeswidrig. Eine Dunkelziffer lässt vermuten, dass es an die 1.000 Freilerner in Deutschland gibt. Doch das Gesetz zur Schulbesuchspflicht verstößt offenbar gegen mehrere Grundrechte – unter anderem gegen das Elterngrundrecht (Art. 6, Absatz 2 im GG). Die für Bildung und Schule zuständigen Bundesländer könnten die Schulpflicht ohne weiteres als Unterrichts- oder Bildungspflicht ausgestalten.

Medien berichten immer wieder über Einzelschicksale von Freilernern. Was fehlt: eine Berichterstattung über den strittigen gesetzlichen Rahmen in Deutschland hinsichtlich der Schulbesuchspflicht in Zusammenhang mit späteren Chancen von Freilernern auf dem Arbeitsmarkt.

